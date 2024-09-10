Антон Шунин: после жёсткой сцепки с Габуловым тренер сказал нам: «Пошли вон»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о жёсткой стычке с бывшим одноклубником Владимиром Габуловым.

— Как тебе вспоминается период «Динамо» с Черчесовым?

— Когда он работал в «Динамо», основным вратарём был Габулов, а я очень хотел играть. Тогда у нас с Володей были напряжённые отношения. Был момент, когда он получил травму в одной из игр. Потом всю неделю тренировался с ограничениями, вышел на разминку перед матчем с ЦСКА и сказал, что сыграть не сможет. В ворота встал я – выиграли. В следующем матче побеждаем «Мордовию». После неё Габулов возобновляет тренировки, и я чувствую накал, никто из нас не понимает, кто будет основным. И вот на тренировке мы с Володей делаем упражнение, в котором по очереди выходим один на один друг с другом. В одной ситуации он мог убрать ногу, чтобы не нанести мне травму, но пошёл до конца. Я реагирую: «Что ты делаешь?» Между нами начинается жёсткая сцепка, почти драка. Гинтарас Стауче говорит: «Пошли вон с тренировки. Что за отношение друг к другу? Вы что себе позволяете?»

Мы ушли, оба злые, и после тренировки Стауче отправил нас к Черчесову. Я был уверен, что должен играть. Володя после травмы был убеждён, что он. И Станислав Саламович говорит: «Ну и что у вас происходит? Что вы себе позволяете у меня на тренировках? Надо объяснить, кто будет играть в следующем матче? Играть будет Габулов. Всем понятно?» А я был недоволен и сказал: «Но победный состав же не меняют?» За это Черчесов выгнал нас обоих из кабинета. Но хочу сказать, что при Стауче я очень сильно прибавил. Кстати, я был уверен, что Черчесов после этого не вызовет меня в сборную, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.