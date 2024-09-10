Шунин рассказал, как относится к конфликту Черчесова и Денисова в «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о конфликте Станислава Черчесова и Игоря Денисова во времена совместной работы в стане бело-голубых.

«Не хочу говорить, кто прав, а кто виноват. Есть главный тренер, который решает, кто должен играть. Есть много нюансов, о которых футболисты могут не знать. Но при этом есть игроки как Денисов, которые говорят, что думают. Я очень уважаю его за то, что он прямо выражает свои мысли. Гарик всегда был таким, честно говорил о проблемах, которые есть. Он всегда был лидером, очень требовательным. Денисов носился на каждой тренировке и в моменте мог остановиться и предъявить игроку: «Почему не бегаешь? Почему я должен за тебя бегать, а ты ерундой занимаешься?» И никто не мог возразить — все видели, как он выкладывается.

Причём Гарик в двусторонке мог играть за одну команду, а предъявить человеку из другой. А это очень сложно — следить не только за собой и своей командой, но и за чужой. Когда мы играли в Первой лиге, Денисов пропустил первые туры из-за травмы. Мы шли без поражений, бок о бок с «Тосно». В матче с ними Игорь вышел — мы проиграли. В раздевалке он сказал: «Ребят, извините. Без меня всех побеждали, со мной проиграли». Хотя он вообще не был виноват», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.