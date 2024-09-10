Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Фоминым

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин продлил контракт с бело-голубыми, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2029 года.

Фото: Владислав Круглов «Чемпионат»

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Московское «Динамо» за семь сыгранных матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги набрало 13 очков. Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата. В следующей встрече внутреннего первенства команда под руководством чешского специалиста Марцела Лички сыграет с грозненским «Ахматом».