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«Он был идиотом с момента своего прихода в «МЮ». Журналист Пирс Морган — о тен Хаге

«Он был идиотом с момента своего прихода в «МЮ». Журналист Пирс Морган — о тен Хаге
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Британский журналист Пирс Морган не стал стесняться в выражениях, когда его спросили о причинах, почему, на его взгляд, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение расстаться со звёздным нападающим Криштиану Роналду.

«Потому что тен Хаг — полный идиот. Извините, он и есть идиот. Он им был с тех пор, как пришёл туда [в «МЮ»], разве нет? Он несёт полнейшую чушь. Теперь он болтает про Гарри Поттера или про что-то в этом роде. Тен Хаг — это всё, что Роналду рассказал мне в том интервью, где мы говорили о причинах его ухода из «МЮ».

Самая большая проблема с тен Хагом в том, что он напоминает маленького властного школьного учителя, который не понимает, как обращаться с выдающимися академическими талантами», — приводит слова Моргана talkSPORT Breakfast.

Напомним, после трёх туров нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав три очка.

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