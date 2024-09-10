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Даниил Фомин прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Даниил Фомин прокомментировал продление контракта с «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал своё решение продлить контракт с бело-голубыми на пять лет.

«Я очень рад продлить контракт с «Динамо». Это большой клуб, за который честь играть. В этом клубе можно прогрессировать, что самое главное для футболиста. Игроки и болельщики заслуживают, чтобы клуб брал трофеи. В первые пять лет этого не удалось, но постараемся добиться в следующие пять лет», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны итальянского «Комо».

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех соревнованиях, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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