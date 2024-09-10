Игрок «Спартака» Хлусевич заявил, что готов на понижение зарплаты ради переезда в Европу

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о желании попробовать свои силы в Европе. Футболист признался, что готов даже на понижение зарплаты ради перехода в зарубежный клуб.

«Мной интересовались в Италии? Варианты были, да, и не один. Это очень интересные клубы. Но тогда появились определённые сложности, связанные с личным. Не могу об этом говорить. Это личное между мной и клубами. Не связано с психологией или принципами.

Я хочу поиграть и попробовать себя в Европе. Думаю, то же самое скажет любой футболист, который выступает в России и имеет амбиции.

Разговоры и интерес были. Даже этим летом. Пошёл бы на понижение зарплаты? Естественно, почему нет, если есть хороший вариант? Понятно, что всё должно быть в разумных пределах. Наверное, ни один футболист не пошёл бы на падение на 90%. Это объективно. Но в целом на понижение — почему нет?» — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Хлусевичем интересуются итальянские клубы, однако до официального предложения дело так и не дошло.