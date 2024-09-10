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Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб решил продлить контракт с Фоминым

Гендиректор «Динамо» Пивоваров объяснил, почему клуб решил продлить контракт с Фоминым
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение клуба продлить контракт с полузащитником Даниилом Фоминым на пять лет.

«Даня Фомин приходил в клуб молодым футболистом. «Динамо» развивается, мы усилились и продлили контракты, на которые рассчитываем в будущем. Сегодня мы презентуем последние трансферы: продление Фомина и подписание Маухуба и Гомеса», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны итальянского «Комо».

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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