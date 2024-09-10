Новичок «Динамо» Артур Гомес прокомментировал свой переход в клуб

26-летний бразильский крайний нападающий Артур Гомес прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

«Привет (сказал на русском). «Динамо» — это известный клуб в Бразилии. Поэтому, когда начали первые переговоры, я был очень воодушевлён. Сейчас чувствую тёплый приём, и мне очень приятно. У меня огромное желание играть, бороться и делать успешные передачи, а также завоёвывать награды», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.