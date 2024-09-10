Агент Фомина прокомментировал продление контракта игрока с «Динамо»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника Даниила Фомина, прокомментировал продление контракта игрока с московским «Динамо» ещё на пять лет.

«Очень интересно наблюдать за развитием «Динамо». Это великий и большой клуб. Подписание контракта с Фоминым на пять лет — это честь и большая ответственность. Но переговоры были непростыми. Надеюсь, что Фомин встанет в ряд со Смертиным, Добровольскими и Семшовым. Много общались о роли Фомина в команде. Потому что «Динамо» с Фоминым — это одна команда, а без него — совсем другая. «Динамо» — самая модная команда в Москве. Титулы можно завоёвывать командам не только на букву «З», но и другим клубам», — передаёт слова Маньякова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны итальянского «Комо».

Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.