Лахиялов: лучший, с кем довелось играть, — Диарра, в списке ещё Жирков, Это’О и Асильдаров

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов назвал лучших футболистов, с которыми ему довелось вместе сыграть за свою карьеру.

«В плане игровых качеств меня больше всего впечатлял Лассана Диарра. Он был очень немногословным, несмотря на то что переходил к нам в статусе звезды из «Реала». Мало говорил, но много делал. Можно сказать, на поле Лассана работал не только за себя, а ещё за троих-четверых парней.

Лучшие футболисты, с которыми мне доводилось играть? Лучший — Диарра, если вне зависимости от позиций. Ещё бы в этом списке точно у меня были Юрий Жирков, Самуэль Это’О, Мбарк Буссуфа и Шамиль Асильдаров», — приводит слова Лахиялова «Матч ТВ».

Шамиль Лахиялов выступал в составе «Анжи» с 2003 по 2007 год, а также с 2011-го по 2012-й. За это время форвард успел провести за махачкалинский клуб 144 матча, в которых забил 39 голов. Также Лахиялов выступал за азербайджанский клуб «Шафа», махачкалинское «Динамо», «Сатурн», «Терек» и «Крылья Советов».