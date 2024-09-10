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Эль-Мехди Маухуб: для меня «Динамо» — новое приключение

Эль-Мехди Маухуб: для меня «Динамо» — новое приключение
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21-летний марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб высказался о своём переходе в московское «Динамо».

«Для меня «Динамо» — новое приключение. Я приехал, чтобы развиваться, идти вперёд и выигрывать медали», — передаёт слова Маухуба корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу» с января 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 600 тыс. В составе бело-голубых игрок дебютировал в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

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