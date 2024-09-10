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«Бегали, минуя коровьи плюшки». Шунин вспомнил забавный случай на сборах «Динамо»

«Бегали, минуя коровьи плюшки». Шунин вспомнил забавный случай на сборах «Динамо»
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал забавную историю со сборов бело-голубых.

— Какая самая яркая история твоей игры в Первой лиге?
— Я тогда был больше сконцентрирован на том, чтобы тренироваться и не давать слабину. Каждый день думал, что готовлю себя к РПЛ. Сделал шаг назад, но стал капитаном и закрепился как основной вратарь на долгие годы. В первом сезоне после Первой лиги тренером стал Хохлов, а спортивным директором был Фёдоров, который раньше занимался плаванием. И летом 2018-го мы прилетели на сборы в Болгарию. Приезжаем в какой-то лагерь на побережье — дети бегают, бассейны везде, в столовой повар, у которого макароны к ложке прилипают, а суп он черпает половником и своими пальцами. Едем тренироваться на поле, а там коровы пасутся, сетки на воротах нет. Газон никто не косит, только коровы траву едят. Мы в итоге бегали по кругу в кроссовках, минуя плюшки, которые они оставили. Как оказалось, там исторически был хороший комплекс для пловцов, поэтому Фёдоров отвёз нас туда по старой памяти. Руководство поменяло поле — на следующую тренировку мы поехали в горы. Вратарские там были вытоптаны и перекрыты колышками, а в районе одного из угловых флажков поле «уехало» с горы, эту зону тоже закрыли. Оставалась половина поля для тренировки — так мы готовились к сезону, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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