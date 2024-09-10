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«Обсуждали со Смоловым, как резко упал уровень». Шунин — об РПЛ после бана России

«Обсуждали со Смоловым, как резко упал уровень». Шунин — об РПЛ после бана России
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о падении уровня Российской Премьер-Лиги после отстранения России от международных соревнований из-за политической ситуации.

— Ты почувствовал, что РПЛ начала деградировать?
— Был яркий всплеск с Халком, звёздами «Анжи» и так далее, а потом у всех клубов стало меньше денег. Потом ещё и события в феврале 2022 года. Сейчас молодых чаще подпускают к основе, и ты понимаешь, что им пока рано там находиться — уровень падает. Я это остро ощутил в следующий сезон после Шварца, когда пришёл Йоканович и ушли несколько ведущих игроков. Помню, на тренировке стояли с Федей Смоловым и обсуждали, как резко упал уровень, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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