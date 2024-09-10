Фомин: у меня была цель остаться в «Динамо», не знаю об интересе других клубов

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин, продливший сегодня, 10 сентября, контракт с бело-голубыми на пять лет, заявил о том, что остаться в московском клубе было его приоритетной целью.

«Я не вникал в переговоры, был сосредоточен на футболе. Меня в «Динамо» всё устраивает, мы боремся, прошлый сезон это показал. У меня была цель остаться в «Динамо», об интересе других клубов не знаю. Главное — работать на благо команды и идти вперед вместе с «Динамо», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Фомину со стороны клуба Серии А «Комо».

27-летний Фомин в текущем сезоне сыграл пять матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.