Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал трансфер Артура Гомеса

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал трансфер Артура Гомеса в московский клуб.

«Мы очень рады, что Артур присоединился к команде. У нас есть в команде ещё бразилец, с которым он был знаком, поэтому адаптация пройдет быстро. Уверен, что Артур выучит русский язык и сможет общаться без переводчика. Мы надеемся, что он нас усилит, будет забивать голы и отдавать голевые передачи», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.