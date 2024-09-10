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Новичок «Динамо» Артур Гомес рассказал, какие слова выучил на русском языке

Новичок «Динамо» Артур Гомес рассказал, какие слова выучил на русском языке
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26-летний бразильский крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, какие слова выучил на русском языке.

«Русский язык очень сложный. Я постараюсь делать все, что от меня зависит, чтобы на нем говорить. Но я уже молодец, что выучил на русском «добрый день», «как дела?» и «спасибо», — передёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

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