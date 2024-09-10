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Игрок «Динамо» Маухуб рассказал об изучении русского языка

Игрок «Динамо» Маухуб рассказал об изучении русского языка
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21-летний марокканский нападающий московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб рассказал об изучении русского языка.

«Я уже начал учить русский язык. Подписав контракт на пять лет, понимаю, что мне нужен русский язык», — передаёт слова Маухуба корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» объявило о переходе 21-летнего форварда Эль-Мехди Маухуба, который ранее выступал за марокканскую «Раджу» с января 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне нападающий провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 600 тыс. В составе бело-голубых игрок дебютировал в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1).

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