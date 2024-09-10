Антон Шунин объяснил, почему не ушёл из «Динамо» после вылета клуба из РПЛ

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин объяснил, почему не ушёл из клуба после вылета бело-голубых в ФНЛ.

— Почему тогда не ушёл из «Динамо» после вылета из РПЛ?

— Посчитал, что должен остаться в команде в этот сложный момент. При этом понимал, что времени до домашнего чемпионата мира мало, а я очень хотел попасть на него. У меня было несколько предложений из РПЛ, многие ребята уходили, но я принял решение остаться и сформировать новый костяк. Сделать всё, чтобы команда вернулась. В первых матчах фанаты вообще за нас не болели. После одной игры я подошёл к ним и спросил: «Хотите поговорить?» Я тогда поругался с парой болельщиков на стадионе, но потом мы встретились с группой фанатов в отеле. Я сказал: «Если хотите, чтобы мы вернулись, поддерживайте нас. Только сплотившись, мы это сделаем». Именно в Первой лиге мы начали традицию — хлопать друг другу после матча с кричалкой «Лишь в одну команду мы верим». Это был переломный момент, болельщики потом очень поддерживали нас, — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.