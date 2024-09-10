«Сочи» подпишет венесуэльского форварда Тегеса

Футбольный клуб «Сочи» подпишет венесуэльского форварда Дэвида Тегеса, который проходил просмотр в клубе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Форвард понравился Морено во время просмотра, поэтому в клубе решили подписать контракт с игроком», — добавил источник «Чемпионата».

20-летний нападающий принадлежит клубу «Депортиво Тачира» из Венесуэлы. В составе этой команды футболист провёл четыре матча, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тегеса в € 25 тыс.

Напомним, «Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.