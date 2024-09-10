Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» подпишет венесуэльского форварда Тегеса

«Сочи» подпишет венесуэльского форварда Тегеса
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» подпишет венесуэльского форварда Дэвида Тегеса, который проходил просмотр в клубе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Форвард понравился Морено во время просмотра, поэтому в клубе решили подписать контракт с игроком», — добавил источник «Чемпионата».

20-летний нападающий принадлежит клубу «Депортиво Тачира» из Венесуэлы. В составе этой команды футболист провёл четыре матча, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тегеса в € 25 тыс.

Напомним, «Сочи» с 14 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Материалы по теме
«Спартак» отдаст своего форварда в аренду «Сочи» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android