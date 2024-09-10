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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: зимой подумаем о точечном усилении состава

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: зимой подумаем о точечном усилении состава
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился планами на зимнее трансферное окно. Также функционер оценил нынешнюю укомплектованность московской команды.

«Хорошо, когда футболисты приезжают до летних сборов, но это происходит не всегда. Мы усилились, приобретя новых игроков. А также у нас подрастает молодёжь, у которой есть шансы в основном составе, и они своей игрой доказывают: им там есть место. Но зимой подумаем о точечном усилении», — передаёт слова Павла Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, на данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Зенит».

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