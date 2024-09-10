Артур Гомес: «Зенит» более известен в Бразилии, но «Динамо» — большой клуб

26-летний бразильский крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал, какой российский клуб наиболее популярен в Бразилии.

«В Бразилии «Зенит» более известен, потому что там больше бразильцев. Но «Динамо» — большой клуб, который знаменит на весь мир. Находясь здесь, я вижу масштаб этого клуба и очень счастлив, что сюда попал», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.