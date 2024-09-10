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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: хочется привлечь сильных игроков, но нужен и шанс молодым

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: хочется привлечь сильных игроков, но нужен и шанс молодым
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал последние трансферные ходы клуба.

Напомним, сегодня, 10 сентября, бело-голубые продлили на пять лет контракт с полузащитником Даниилом Фоминым. Ранее в августе клуб пополнил нападающий Эль-Мехди Маухуб, а 7 сентября — бразильский вингер Артур Гомес.

«Всегда хочется привлечь максимально сильных игроков и добиваться результата. Но нужно давать шансы и молодым, чтобы они развивались. У «Динамо» сильная академия, которая имеет несколько филиалов. Многие игроки проходят разные этапы подготовки. Много молодых тренируются с основной и дебютируют: Окишор, Назаренко и Смелов. Ещё в прошлом дебютировали Бессмертный и Лепский. Но это тонкая грань, исходя из финансовой составляющей», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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