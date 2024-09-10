Новичок «Динамо» Артур Гомес: с Артуром из «Зенита» знакомы с молодёжной сборной Бразилии

26-летний бразильский крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о своём знакомстве с вингером санкт-петербургского «Зенита» Артуром.

«Не хотел бы затмить Артура из «Зенита». Мы знакомы с ним ещё со времен молодёжной сборной Бразилии. Желаю ему только удачи и чтобы у него получилась успешная карьера в России», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: