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Новичок «Динамо» Артур Гомес: с Артуром из «Зенита» знакомы с молодёжной сборной Бразилии

Новичок «Динамо» Артур Гомес: с Артуром из «Зенита» знакомы с молодёжной сборной Бразилии
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26-летний бразильский крайний нападающий московского «Динамо» Артур Гомес рассказал о своём знакомстве с вингером санкт-петербургского «Зенита» Артуром.

«Не хотел бы затмить Артура из «Зенита». Мы знакомы с ним ещё со времен молодёжной сборной Бразилии. Желаю ему только удачи и чтобы у него получилась успешная карьера в России», — передаёт слова Гомеса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

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