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Роналду: у «Реала» особая аура, эта команда не боится давления

Роналду: у «Реала» особая аура, эта команда не боится давления
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», объяснил, чем обусловлена способность «сливочных» одерживать победу в важных матчах.

«Говорят, что «Реалу» везёт в Лиге чемпионов, но в [этом] клубе особенная аура. «Реал» всегда готов ко всем важным моментам. «Бернабеу» также готов поддержать в трудной ситуации, у них есть статус и характер. Энергия на «Бернабеу» отличается от любого другого стадиона. Эта команда способна находиться под большим давлением, но забивать голы на 85-90-й минуте», — сказал Роналду в видео на личном YouTube-канале.

Роналду выступал в составе мадридского клуба с 2009 по 2018 год. За этот период он выиграл четыре Лиги чемпионов.

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