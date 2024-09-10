Роналду: у «Реала» особая аура, эта команда не боится давления

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», объяснил, чем обусловлена способность «сливочных» одерживать победу в важных матчах.

«Говорят, что «Реалу» везёт в Лиге чемпионов, но в [этом] клубе особенная аура. «Реал» всегда готов ко всем важным моментам. «Бернабеу» также готов поддержать в трудной ситуации, у них есть статус и характер. Энергия на «Бернабеу» отличается от любого другого стадиона. Эта команда способна находиться под большим давлением, но забивать голы на 85-90-й минуте», — сказал Роналду в видео на личном YouTube-канале.

Роналду выступал в составе мадридского клуба с 2009 по 2018 год. За этот период он выиграл четыре Лиги чемпионов.

Материалы по теме Главный тренер сборной Португалии ответил, есть ли у команды зависимость от Роналду

Роналду в отпуске играет с детьми: