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Шунин: в феврале 2022-го сразу начал думать о близких. Бабушки живут в Одессе, мама оттуда

Шунин: в феврале 2022-го сразу начал думать о близких. Бабушки живут в Одессе, мама оттуда
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал об эмоциях, которые он испытывал в феврале 2022 года.

«Помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда всё началось, я сразу стал думать о близких. У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них всё нормально, но было непросто», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В составе московского «Динамо» Шунин принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых он отыграл «на ноль». В остальных встречах 37-летний вратарь пропустил 408 голов. Шунин дебютировал за сборную России в 2007 году. В составе российской национальной команды он сыграл 15 матчей во всех соревнованиях, в пяти из которых не пропустил голов.

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