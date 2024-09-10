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«Динамо» проведёт открытую тренировку в парке «Остров Мечты»

«Динамо» проведёт открытую тренировку в парке «Остров Мечты»
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14 сентября «Остров Мечты» и футбольная школа «Динамо» организуют открытую тренировку для всех желающих в южном ландшафтном парке. Начало в 16:00.

Участники мероприятия смогут не только приобщиться к миру большого футбола, но и получат возможность попасть на просмотр в одну из лучших спортивных школ страны – туда пригласят самых талантливых и способных ребят.

С 16:00 до 17:00 пройдёт лекция от спортивного директора школы «Динамо» Георгия Коткова – в неформальной обстановке гости смогут узнать о последних трендах профессиональной подготовки футбольных кадров в России.
После чего тренеры школы «Динамо» и звёзды футбольной Медиалиги Никита Чичерин и Валерий Карпухин проведут мастер-класс – участники выучат несколько профессиональных финтов и комбинаций, а лучших из них представители школы ФК «Динамо» пригласят на просмотр.

Завершится мероприятие неформальным общением со звёздами футбола и розыгрышем призов от «Острова Мечты» и футбольной школы «Динамо».

Открытая тренировка пройдёт по адресу: Москва, проспект Андропова, д.1.

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