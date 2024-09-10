Червиченко — о переходе Миранчука в «Сьон»: коровки мычат и шоколад вкусный — всё хорошо

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Антона Миранчука в «Сьон».

— Не кажется, что в почти 29 лет переход Антона Миранчука в «Сьон» — это закат карьеры?

— Так и есть. А что такого? Кузяев едет в «Гавр». И то, «Гавр» побольше, чем «Сьон». Кто-то едет в швейцарскую деревню, называемую городом. Хороший воздух, отличная вода, вкусная еда, в девять часов все спят. Прекрасное место, чтобы встретить старость и закончить карьеру. Коровки мычат и шоколад вкусный — всё хорошо!

— Но потенциал у Антона, как кажется, был больше…

— Думаю, что тут комплексы. Брат уехал — и мне надо уехать. Пофигу куда, лишь бы уехать. Думаю, это семейное соперничество на уровне психологии, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.