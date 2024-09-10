Червиченко: ни соперник, ни погода не должны были забросить сборную России в Азию

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об идеи организации матчей сборной России в Азии.

«Мне кажется, что вменяемые и нормальные люди знают и без практических мероприятий, что не надо ехать в Азию. Достаточно посмотреть, какие там в это время тайфуны и приключения. Подумать немножко, если есть чем подумать. И понять, что ни погодные условия, ни соперники — ничто не должно было забросить нашу сборную в Азию.

Лично я не вижу абсолютно никакой пользы от этих матчей. Может для кого-то есть польза… Единственная польза, что кто-то потратил деньги заложенные в бюджет и всё. Для тех кто освоил этот бюджет — польза есть. Для всех остальных — никакой вообще!

Соперника найти трудно. А если его вообще нельзя будет найти, то с кем тогда играть? Тогда будем играть со слонами или собаками, которые в цирке мяч пинают? Не понимаю зачем вот эти натяжные и натужные встречи. Можно было провести матчи Кубка или как-то ещё заполнить пространство. Тащиться за пол мира фиг знает зачем… На мой взгляд, сомнительная ситуация. Видимо те, кто решает — у них есть свой интерес», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Как сборная России играет при Карпине: