Ракитич: в «Барселоне» мы не выиграли больше титулов из-за скуки

Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что сине-гранатовые могли выиграть больше трофеев в период его нахождения в клубе, если бы все игроки относились к делу более ответственно.

«Мы проиграли «Роме» и «Ливерпулю» [в Лиге чемпионов] из-за скуки от ощущения своего превосходства. Если не выкладываться на полную, то будешь проигрывать. Если бы мы оставались голодными, то выиграли бы ещё одну или две Лиги чемпионов», — приводит слова Ракитича Sport.es.

Хорватский полузащитник выступал в составе каталонского клуба с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 42 результативными передачами. В сезоне-2014/2015 Ракитич в составе «Барселоны» выиграл Лигу чемпионов.

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