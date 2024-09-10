Сычёв оценил возможность возвращения братьев Миранчуков в «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос о возможном возращении полузащитников Алексея Миранчука и Антона Миранчука в стан железнодорожников.

«Мы в любом случае следили и следим за МЛС, но теперь, после того, как Лёша Миранчук туда перешёл, будем делать это более пристально. Болельщиком «Атланты» я бы себя не назвал. Я — болельщик Алексея. В целом интересно наблюдать за тем, как развивается американская лига, потому что у них можно много любопытных вещей подсмотреть.

Допускаю ли я возвращения Миранчуков в «Локомотив»? Мяч круглый, поле ровное, всё в этой жизни может произойти», — приводит слова Сычёва Legalbet.

Минувшим летом Алексей Миранчук перешёл из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту». Вчера, 9 сентября, Антон Миранчук официально стал футболистом швейцарского «Сьона». Алексей Миранчук выступал в составе основной команды «Локомотива» с 2013 по 2020 год. За этот период он принял участие в 228 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 46 результативными передачами. Антон Миранчук сыграл 217 матчей за железнодорожников во всех соревнованиях, в которых забил 51 гол и сделал 34 ассиста.

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