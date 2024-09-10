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Роналдо — лидер РПЛ по количеству ударов в створ ворот

Роналдо — лидер РПЛ по количеству ударов в створ ворот
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Нападающий «Ростова» Роналдо согласно статистики издания «Рустат», стал лидером Российской Премьер-Лиги по количеству ударов в створ ворот по итогам 7-го тура чемпионата.

В семи матчах Роналдо нанёс 12 ударов в створ. У Бакаева, Роналдо и Угальде одинаковое количество ударов в целом (22), но именно у Роналдо 12 приходится именно в створ.

К «Ростову» Роналдо присоединился в январе 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего форварда составляет € 3,5 млн.

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