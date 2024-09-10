Бышовец: у «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением об игре сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Зенит» в этом сезоне более мощный, чем в прошлом? Я бы сказал, что у них появляются игроки. Также происходит ряд счастливых случайностей, например, когда приходит Глушенков и вписывается в игру настолько органично, что команда стала смотреться в атаке очень непредсказуемо для соперника. Глушенков — это вообще открытие. Его качества и в предыдущих командах были востребованы, но в «Зените» синхронность и понимание практически идеальны.

Также есть Вендел — это ключевой футболист, который не только связывает среднюю линию с атакой, но и увеличивает уровень креативности и реализации. Думаю, у «Зенита» большой запас прочности в этом сезоне. В атаке «Зенита» ведь уже целая очередь из игроков», — приводит слова Бышовца Legalbet.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 17 очков и на текущий момент занимает первое место. В следующем туре чемпионата России сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Зенит» представил Гонду в филармонии: