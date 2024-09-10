Англия — Финляндия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

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Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Англии и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Мортен Крог из Дании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в 1-м туре англичане нанесли поражение в гостях сборной Ирландии (2:0), в то время как финны также на выезде крупно уступили команде Греции (0:3).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Англии является финалистом прошедшего Евро-2024, в котором команда уступила Испании со счётом 1:2.