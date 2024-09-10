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Игрок ФК «10» Владимир Обухов: Галицкий назвал нас клоунами? Мы посмеялись

Игрок ФК «10» Владимир Обухов: Галицкий назвал нас клоунами? Мы посмеялись
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Бывший нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов, ныне выступающий за медийный ФК «10», отреагировал на слова президента «Краснодара» Сергея Галицкого, сказавшего перед очным товарищеским матчем команд (4:2), что «быкам» предстоит играть с клоунами.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
4 : 2
ФК 10
Москва, Россия
1:0 Кобнан – 13'     1:1 Тен – 14'     2:1 Смолов – 43'     2:2 Киреев – 54'     3:2 Олусегун – 61'     4:2 Олусегун – 83'    

«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне. Многие играли во Второй лиге, кто-то в ФНЛ, а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, президентом ФК «10» является известный юморист Азамат Мусагалиев.

Обухов выступал в составе «Оренбурга» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 15 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

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