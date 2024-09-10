Игрок ФК «10» Владимир Обухов: Галицкий назвал нас клоунами? Мы посмеялись

Бывший нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов, ныне выступающий за медийный ФК «10», отреагировал на слова президента «Краснодара» Сергея Галицкого, сказавшего перед очным товарищеским матчем команд (4:2), что «быкам» предстоит играть с клоунами.

«Конечно, в команде все посмеялись, но мы понимаем подбор игроков нашей команды. Все ребята практически поиграли на хорошем уровне. Многие играли во Второй лиге, кто-то в ФНЛ, а есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

Напомним, президентом ФК «10» является известный юморист Азамат Мусагалиев.

Обухов выступал в составе «Оренбурга» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 15 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

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