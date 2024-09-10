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Северная Македония — Армения: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 21:45 мск

Северная Македония — Армения: текстовая трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА встретятся сборные Северной Македонии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Северная Македония
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В указанной группе, кроме Армении и Северной Македонии, выступают Латвия и Фарерские острова. После 1-го тура квартет 4 Лиги С возглавляет Армения, которая набрала три очка. Следом за ней идут Северная Македония и Фарерские острова, которые набрали по одному очку. Замыкает группу Латвия (0).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).

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