Северная Македония — Армения: текстовая трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА встретятся сборные Северной Македонии и Армении. Игра пройдёт на стадионе «Тоше Проески» (Скопье, Северная Македония). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В указанной группе, кроме Армении и Северной Македонии, выступают Латвия и Фарерские острова. После 1-го тура квартет 4 Лиги С возглавляет Армения, которая набрала три очка. Следом за ней идут Северная Македония и Фарерские острова, которые набрали по одному очку. Замыкает группу Латвия (0).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша «красная фурия» обыграла национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.).