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Роналду объяснил, почему считает, что Мбаппе добьётся успеха в «Реале»

Роналду объяснил, почему считает, что Мбаппе добьётся успеха в «Реале»
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Бывший форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду объяснил, почему он думает, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе, присоединившийся к команде минувшим летом, добьётся успеха в «Королевском клубе».

«Я думаю, Мбаппе хорошо справится со своей работой, потому что в этом клубе очень правильная атмосфера, отлично выстроенная система, прекрасный тренер и президент, работающий в нём уже много лет», — сказал Роналду в видео на личном YouTube-канале.

На текущий момент Мбаппе принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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