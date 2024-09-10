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Агент Алберто назвал возможный исход после жалобы «Интернасьонала» на «Зенит» в ФИФА

Агент Алберто назвал возможный исход после жалобы «Интернасьонала» на «Зенит» в ФИФА
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Футбольный агент Андре Кьюри, представляющий интересы нападающего «Коринтианса» Юри Алберто, прокомментировал ситуацию с обращением «Интернасьонала» в ФИФА с жалобой на «Зенит» из-за выплат за футболиста.

«Интернасьонал» действительно подал иск на «Зенит» в ФИФА. Всё решится в досудебном порядке, если петербуржцы просто выполнят условия контракта», — приводит слова Кьюри Sport24.

При переходе Юри Алберто из «Интернасьонала» в «Зенит» за € 25 млн бразильский клуб сохранил за собой право на 10% от последующего трансфера футболиста, но денег так от санкт-петербургской команды и не получил. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего форварда составляет € 12 млн.

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