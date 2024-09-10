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Нидерланды — Германия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45

Нидерланды — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45
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Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 3 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Германии. Команды будут играть на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз сборные Нидерландов и Германии играли между собой в марте этого года. В той товарищеской встрече победу одержали немцы — 2:1.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА Германия разгромила сборную Венгрии со счётом 5:0. Нидерланды оказались сильнее национальной команды Боснии и Герцеговины, обыграв её со счётом 5:2.

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