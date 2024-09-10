Албания — Грузия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45

Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Албании и Грузии. Команды будут играть на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе 1 Лиги B также выступят сборные Чехии и Украины. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.