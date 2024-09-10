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Албания – Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 21:45

Албания — Грузия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45
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Сегодня, 10 сентября, в матче 2-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Албании и Грузии. Команды будут играть на стадионе «Эйр Албания» в Тиране (Албания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Албания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе 1 Лиги B также выступят сборные Чехии и Украины. Очный матч национальных команд начнётся также в 21:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0 (5:4 пен.). Сборная Испании выиграла чемпионат Европы 2024 года. В финале испанцы победили национальную команду Англии — 2:1.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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