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В РФС подтвердили назначение судьи Карасёва на матч с участием команды Роналду

В РФС подтвердили назначение судьи Карасёва на матч с участием команды Роналду
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Российский арбитр Сергей Карасёв был назначен на обслуживание матча саудовской Про-Лиги между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли».

«Сергей Карасёв приглашён в Саудовскую Аравию обслуживать матч национального чемпионата между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли», который состоится 13 сентября», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в службе коммуникаций РФС.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает обмен арбитрами категории ФИФА и перспективными судьями, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии. 7 февраля 2024 года Карасев вместе с другими российскими арбитрами работал на игре «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад». В ноябре рефери судил матч «Абха» — «Аль-Ахли».

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