Тренер сборной Бразилии Доривал: мы выйдем в финал ЧМ-2026, у меня нет сомнений в этом

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор заявил, что его национальная команда выйдет в финал чемпионата мира 2026 года.

«Мы будем в финале чемпионата мира 2026 года. Мы будем финалистами. Вы можете снимать меня, пока я это говорю. У меня нет сомнений, что мы там будем», — приводит слова Доривала инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о назначении Доривала Жуниора главным тренером сборной 10 января. До этого национальная команда оставалась без тренера после завершения выступления на чемпионате мира 2022 года, где бразильцы уступили в 1/4 финала команде Хорватии 1:1 (2:4 пен.).

В квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Бразилии одержала победу в трёх матчах из семи и занимает четвёртое место в группе из 10 команд. Напрямую на чемпионат мира отберутся шесть южноамериканских сборных, ещё одна может выйти через стыки. ЧМ-2026 пройдёт одновременно в США, Мексике и Канаде.