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Деку: «Барселона» получала предложения по игрокам, но мы не хотим терять лидеров

Деку: «Барселона» получала предложения по игрокам, но мы не хотим терять лидеров
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Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что во время минувшего трансферного окна другие клубы хотели купить у сине-гранатовых несколько важных футболистов.

«Да, были предложения по нескольким нашим футболистам, но мы понимали, что не можем их продать. Наша идея заключается в том, чтобы не потерять ни одного значимого игрока», — приводит слова Деку Sport.es.

Напомним, после четырёх туров испанской Примеры каталонский клуб заработал 12 очков и на текущий момент располагается на первой строчке. В следующей игре Ла Лиги «Барселона» встретится с «Жироной». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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