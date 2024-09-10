Гендиректор «Динамо» Пивоваров: провести прощальный матч Шунина — святое дело для клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что двери голкиперу Антону Шунину в команду будут открыты, если вратарь захочет вернуться.

— Шунин — легенда! Мы его уважаем, любим, ценим и всегда готовы принять. В данный момент мы его видим в качестве куратора вратарей в академии «Динамо», но это его не устраивает. В любом случае мы хотим с ним сотрудничать. Святое дело — провести прощальный матч для наших болельщиков. Мы займёмся его организацией. Мы предлагали Антону это сделать, но этим летом не получилось. Посмотрим, что будет.

— Если Антон захочет вернуться в клуб через несколько лет?

— Наши двери открыты, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Зенит».