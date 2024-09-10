«Он наш лучший игрок». Родриго заявил, что сборной Бразилии не хватает Неймара

Вингер сборной Бразилии Родриго Гоэс рассказал о значимости нападающего Неймара для национальной команды.

«Здесь не нужны слова. Весь мир видит, что его отсутствие является острым недостатком для нас. Он наша звезда, наш лучший игрок. Мы должны помогать ему для того, чтобы выиграть чемпионат мира. Здорово, что он находится на финальной стадии восстановления. Хотим, чтобы он вернулся как можно быстрее.

Я поддерживаю с ним общение. Неймар всегда подбадривает меня. Очень уважаю его. Помимо того, что он является моим кумиром, как футболист, хочу отметить, что Неймар ещё и фантастический человек», — приводит слова Родриго ESPN.

Неймар проходит реабилитацию после разрыва крестообразных связок, который он получил осенью 2023 года.

Материалы по теме Неймар не прошёл физические тесты, ему потребуется больше времени на реабилитацию — Thamer

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: