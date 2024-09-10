Ромащенко: был интерес из Саудовской Аравии, но у меня не всё так шикарно с английским

Экс-тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, какие предложения по работе получает на данный момент.

«Всё идёт своим чередом. У меня были варианты, которые не срослись. Один работодатель был уверен, что я владею английским, но с этим, увы, не так всё шикарно. Это вариант был с востока, Саудовская Аравия.

Вы могли читать о вариантах из Первой лиги, но поиск команды — не всегда короткий путь. Ждём, что будет дальше», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По ходу прошедшего сезона Ромащенко был главным тренером «Ахмата». В начале сезона он сменил Сергея Ташуева на этом посту. Однако весной нынешнего года Мирослав Ромащенко ушёл в отставку.