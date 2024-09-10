Новичок «Спартака» Мангаш будет выступать под 29-м игровым номером

Новоиспечённый защитник московского «Спартака» Рикарду Мангаш будет выступать в составе красно-белых под 29-м игровым номером.

Фото: ФК «Спартак» Москва

Сегодня, 10 сентября, московский клуб официально объявил о переходе 26-летнего футболиста из «Витории Гимарайнш».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 10 матчей за «Виторию Гимарайнш», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Всего Мангаш провёл за взрослую карьеру 149 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 14 результативных передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Витория Гимарайнш» получит 15% от прибыли в случае, если «Спартак» в будущем продаст Мангаша в другой клуб. Сумма трансфера Рикарду в российский клуб оценивается в € 2 млн.

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