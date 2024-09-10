Мостовой: если Дзюба и Джикия не найдут клуб, это не будет равноценно завершению карьеры

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о развитии карьеры нападающего Артёма Дзюбы и защитника Георгия Джикии, находящихся без клуба.

«Я много раз видел, как кого-то подписывают в последние часы трансферного окна. В случае с Дзюбой и Джикией может произойти то же самое. Если не произойдёт, можно подождать полгода. Это не будет равноценно завершению карьеры. Сейчас можно поддерживать форму в командах Второй лиги или где-то по дружбе. Многим командам они могли бы принести пользу.

Финансовые запросы — это уже другой вопрос. Здесь нужно идти на уступки обеим сторонам или находить компромисс, потому что футбол когда-то закончится. В своё время наш футбол необоснованно финансово развратили — теперь нужно затягивать ремни и думать не о контракте, а о футболе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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