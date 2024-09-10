Ван дер Варт: если бы Лерой Зане старался, он мог бы играть на уровне Мбаппе

Бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт считает, что крайний нападающий «Баварии» Лерой Зане не раскрывает весь игровой потенциал.

«С моей точки зрения, он демонстрирует только 20% от своих невероятных качеств. Надеюсь, что он очнётся, или что кто-нибудь даст ему пинка под зад.

Сложно представить, что было бы, если бы Зане действительно жал на газ. Сейчас ему 28 лет. Думаю, он должен был выйти на уровень Килиана Мбаппе давным-давно», — приводит слова ван дер Варта Bundesliga News.

В минувшем сезоне Зане принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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