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Лионель Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Лионель Месси назвал величайшего спортсмена в истории
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Нападающий «Интер» Майами и сборной Аргентины Лионель Месси назвал имя того, кого считает величайшим спортсменом в истории. Выбор латиноамериканца пал на баскетболиста Майкла Джордана.

«Мне кажется, когда дело касается спорта, то величайшим является Майкл Джордан. Посмотрев сериал «Последний танец», я сильно проникся и больше узнал о том, кем был этот человек», — приводит слова Месси SPORF.

Майкл Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА. За свою карьеру в баскетболе он выступал в составе «Чикаго Булз» и «Вашингтон Уизардс». В 2009 году он был включён в Зал славы баскетбола, а в 2015 году стал членом Зала славы ФИБА. В настоящий момент 61-летний Джордан является владельцем команды НБА «Шарлотт Хорнетс».

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