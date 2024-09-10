Кечинов — о Мангаше: в «Спартаке» есть два левых защитника, для чего нужен третий?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе 26-летнего левого защитника Рикарду Мангаша в московский клуб из «Витории Гимарайнш».

«Покупка Мангаша «Спартаком» — это инициатива главного тренера команды. Видимо, у Станковича было желание приобрести ещё одного левого защитника. Но только пока не пойму, зачем он нужен. На данный момент основной левый защитник — Рябчук, а в прошлом сезоне играл Хлусевич. Есть два квалифицированных защитника, для чего нужен третий? Может, Мангаш — это универсальный футболист, который может играть не только слева в защите», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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